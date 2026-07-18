Un uomo di 26 anni è stato arrestato a Padova dopo aver costretto la moglie incinta di cinque mesi a prostituirsi. La donna si è rifugiata in un bar giovedì scorso, raccontando di essere stata picchiata e di temere per la sua vita. La polizia ha intervenuto dopo aver ricevuto la segnalazione e ha arrestato l'uomo per violenza domestica e costrizione. La donna ha riferito di aver subito minacce e aggressioni da parte del marito.

“Mio marito mi ha picchiata, mi vuole uccidere”. Queste le parole di una giovane donna incinta dopo essersi rifugiata in un bar giovedì scorso a Padova. La fuga ha permesso di sottrarsi al controllo del marito, un cittadino romeno di 26 anni e di interrompere settimane violenze e soprusi consumati all’interno delle mura domestiche. Secondo quanto riportato anche daTgcom24, la donna in forte stato di agitazione ha chiesto aiuto al titolare del locale, implorandolo di contattare immediatamente la questura. Le pattuglie della polizia sono intervenute rapidamente, mettendo in sicurezza la vittima e avviando gli accertamenti. Poco dopo gli agenti hanno rintracciato il marito in una struttura ricettiva del quartiere Sacro Cuore, dove la coppia si era trasferita da alcuni giorni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Padova, donna incinta di 5 mesi costretta a prostituirsi dal marito: arrestato un 26enne

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