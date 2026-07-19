Dinorah Figuera, ex deputata venezuelana, è tornata a occuparsi di politica nel paese dopo un periodo di esilio in Spagna. Questa figura è ora coinvolta nelle trattative con il chavismo, anche se il suo nome è poco conosciuto al di fuori del Venezuela. La sua presenza nel contesto politico venezuelano si è riaffermata in un momento di negoziati tra le parti. Figuera ha ripreso un ruolo di rilievo nel dialogo con le autorità venezuelane, che prosegue da tempo.

Dinorah Figuera è tornata oggi al centro della scena politica venezuelana dopo anni di esilio in Spagna, ma il suo nome è passato quasi inosservato fuori dal Paese. Eppure è proprio la presidente dell’Assemblea Nazionale eletta nel 2015 – e non María Corina Machado – a sedere oggi al tavolo con Jorge Rodríguez, presidente dell’attuale Assemblea controllata dal chavismo, per discutere una roadmap che dovrebbe condurre alla riforma del sistema elettorale e alla ricostruzione istituzionale del Venezuela. Non è un dettaglio. È probabilmente il segnale politico più importante emerso dopo il sequestro del presidente Nicolás Maduro il 3 gennaio scorso e racconta molto della strategia che sembra prendere forma attorno alla futura transizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Venezuela, chi è Dinorah Figuera e perché è lei che tratta con il chavismo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dinorah Figuera regresa a Caracas: ¿Comienza una nueva etapa política en Venezuela

Notizie e thread social correlati

Il terremoto in Venezuela ha fatto crollare anche la propaganda del chavismoUn terremoto ha colpito il Venezuela il 24 giugno, causando crolli di edifici e distruggendo anche le narrazioni politiche del chavismo, che da...

Venezuela, Delcy Rodriguez smantella il Chavismo per accontentare Trump: il faccendiere di Maduro estradato negli UsaUna figura vicina al governo venezuelano è stata estradata negli Stati Uniti, in seguito a un procedimento legale avviato nel paese nordamericano.

Temi più discussi: Blog | Venezuela, chi è Dinorah Figuera e perché è lei che tratta con il chavismo; Dinorah Figuera ringrazia Washington per il sostegno alla transizione in Venezuela; Dinorah Figuera ringrazia Washington per il sostegno alla transizione in Venezuela Archivi; Venezuela, il tavolo Rodríguez-Figuera parte il 1° agosto senza Machado e González Urrutia.

Venezuela: dirigente opposizioni Figueroa ringrazia Usa per sostegno a transizione democraticaLa dirigente di un settore delle opposizioni del Venezuela, Dinorah Figuera, ha ringraziato il governo degli Stati Uniti per il deciso ... agenzianova.com

Venezuela, leader d'opposizione vola negli Usa dopo il dialogo con governo RodríguezLa dirigente dell'opposizione venezuelana Dinorah Figuera è partita oggi per gli Stati Uniti, dove terrà una serie di incontri dopo la visita lampo in Venezuela che ha segnato l'avvio di un canale di ... ansa.it