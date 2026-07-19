Veneziani e Frigeni aprono Comunità in dialogo 2026 | al centro la cultura che costruisce cittadinanza

Un’opera d’arte installata in una piazza può comunicare l’identità di una comunità, indicando le sue origini e i suoi obiettivi di sviluppo. Questa funzione va oltre il ruolo decorativo e può aiutare a rafforzare il senso di appartenenza tra i cittadini. La riflessione si inserisce nel contesto di un evento previsto per il 2026, intitolato “Comunità in dialogo”.

Un’opera d’arte collocata in una piazza può dire a una comunità chi è, da dove viene, che cosa vuole diventare. Non rappresenta un semplice arredo, ma può contribuire a costruire cittadinanza. È partito da questa osservazione il primo appuntamento della II edizione di “Comunità in dialogo”, la rassegna con cui Fondazione Banca Popolare di Bergamo – Ente Filantropico, in collaborazione con Intesa Sanpaolo celebra i 35 anni di attività: giovedì 16 luglio, nella Sala Funi di via Roma lo storico dell’arte e divulgatore Jacopo Veneziani, volto noto sui social e degli approfondimenti culturali Rai e Roberta Frigeni, direttrice del Museo delle Storie di Bergamo, hanno dialogato sul tema “La cultura che costruisce cittadinanza”, guidati dalle domande di Max Pavan, responsabile dell’informazione di BergamoTv. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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