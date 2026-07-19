Veneziani e Frigeni aprono Comunità in dialogo 2026 | al centro la cultura che costruisce cittadinanza

Da bergamonews.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un’opera d’arte installata in una piazza può comunicare l’identità di una comunità, indicando le sue origini e i suoi obiettivi di sviluppo. Questa funzione va oltre il ruolo decorativo e può aiutare a rafforzare il senso di appartenenza tra i cittadini. La riflessione si inserisce nel contesto di un evento previsto per il 2026, intitolato “Comunità in dialogo”.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un’opera d’arte collocata in una piazza può dire a una comunità chi è, da dove viene, che cosa vuole diventare. Non rappresenta un semplice arredo, ma può contribuire a costruire cittadinanza. È partito da questa osservazione il primo appuntamento della II edizione di “Comunità in dialogo”, la rassegna con cui Fondazione Banca Popolare di Bergamo – Ente Filantropico, in collaborazione con Intesa Sanpaolo celebra i 35 anni di attività: giovedì 16 luglio, nella Sala Funi di via Roma lo storico dell’arte e divulgatore Jacopo Veneziani, volto noto sui social e degli approfondimenti culturali Rai e Roberta Frigeni, direttrice del Museo delle Storie di Bergamo, hanno dialogato sul tema “La cultura che costruisce cittadinanza”, guidati dalle domande di Max Pavan, responsabile dell’informazione di BergamoTv. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Comunità in dialogo, Jacopo Veneziani apre la rassegna di Fondazione Banca Popolare di BergamoIl 16 luglio alle 18 nella Sala Funi di viale Roma 2 a Bergamo si terrà il primo incontro della rassegna, con un confronto tra Jacopo Veneziani e...

Comunità in dialogo, tra i protagonisti: Jacopo Veneziani, Giovanni Bazoli, Gianfelice Rocca, il cardinal Zuppi e Mauro CerutiUn incontro tra diversi protagonisti ha riunito figure come Jacopo Veneziani, Giovanni Bazoli, Gianfelice Rocca, il cardinale Zuppi e Mauro Ceruti a...

Si parla di: Veneziani e Frigeni aprono Comunità in dialogo 2026: al centro la cultura che costruisce cittadinanza; PRIMA PAGINA – L'Eco di Bergamo: Sarri: Ho voluto l'Atalanta.

veneziani e frigeni apronoVeneziani e Frigeni aprono Comunità in dialogo 2026: al centro la cultura che costruisce cittadinanzaLo storico dell'arte e divulgatore Rai e la direttrice del Museo delle Storie di Bergamo protagonisti del primo incontro della rassegna ... bergamonews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web