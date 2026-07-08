Comunità in dialogo tra i protagonisti | Jacopo Veneziani Giovanni Bazoli Gianfelice Rocca il cardinal Zuppi e Mauro Ceruti

Un incontro tra diversi protagonisti ha riunito figure come Jacopo Veneziani, Giovanni Bazoli, Gianfelice Rocca, il cardinale Zuppi e Mauro Ceruti a Bergamo. La discussione si è concentrata sul percorso di 35 anni di impegno della comunità, con l’obiettivo di riflettere sul passato e proiettarsi verso il futuro. La conversazione ha coinvolto temi legati alla crescita e alle sfide affrontate nel tempo.

Bergamo. Trentacinque anni di impegno per la comunità diventano l’occasione per guardare al futuro senza perdere memoria del cammino compiuto. Fondazione Banca Popolare di Bergamo – Ente Filantropico celebra il proprio anniversario con la seconda edizione di Comunità in dialogo e con un’iniziativa destinata a lasciare una testimonianza permanente della sua storia nel patrimonio culturale della città. La rassegna, intitolata Comunità in dialogo. Fare comunità, da 35 anni, propone da luglio a novembre quattro incontri pubblici aperti alla città, dedicati a cultura, educazione, filantropia e pace, con protagonisti alcune delle più autorevoli voci del panorama culturale e civile italiano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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