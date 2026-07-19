vela argenti mondiali per salvatore rizzi e squizzato

A 2. Se non vince, arriva almeno secondo. Antonio Squizzato ha ottenuto la medaglia d’argento nella classe Para al Campionato Mondiale di vela. La sua prestazione si distingue per regolarità e continuità durante la competizione.

Se non vince, arriva almeno secondo. Regolarità impressionante nelle prestazioni di Antonio Squizzato: ha conquistato l’argento della classe Para al Campionato Mondiale 2.4 mR che ha riunito sul lago Sneekermeer, nei Paesi Bassi, 86 velisti provenienti da 18 nazioni. Il portacolori della Società Canottieri Garda Salò, Velista dell’Anno FIV 2026, ha portato a casa anche il bronzo della Norlin One Design, la categoria che raggruppa le barche costruite rispettando i piani originari di Peter Norlin, senza le modifiche e personalizzazioni concesse dal regolamento Open della classe 2.4mR. Primo sia nella classifica generale sia in quella Para, il tedesco Heiko Kröger, suo eterno rivale e già vincitore due anni fa. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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