Scatenata Martina | tre argenti ai Mondiali giovanili di skyrunning

Martina Pozzi si è distinta ai Mondiali giovanili di skyrunning in Croazia, vincendo tre medaglie d'argento. La giovane atleta italiana ha partecipato alle competizioni portando a casa tre piazzamenti di rilievo. Le gare si sono svolte in un contesto naturale di montagna, con percorsi impegnativi e tecnici. La sua performance ha attirato l'attenzione degli organizzatori e degli appassionati presenti alla manifestazione.

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