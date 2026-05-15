Scatenata Martina | tre argenti ai Mondiali giovanili di skyrunning

Da leccotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martina Pozzi si è distinta ai Mondiali giovanili di skyrunning in Croazia, vincendo tre medaglie d'argento. La giovane atleta italiana ha partecipato alle competizioni portando a casa tre piazzamenti di rilievo. Le gare si sono svolte in un contesto naturale di montagna, con percorsi impegnativi e tecnici. La sua performance ha attirato l'attenzione degli organizzatori e degli appassionati presenti alla manifestazione.

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Martina Pozzi grande protagonista in Croazia, dove conquista tre argenti ai Mondiali giovanili di skyrunning.A Mararska la 22enne lecchese e residente a Pescate ha preso parte nella categoria femminile Under 23 sia alla prova Vertical di venerdì 8 maggio, sia alla prova Skyrace di domenica 10. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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