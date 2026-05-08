Vela il Velista dell' anno e' il campione Paralimpico Antonio Squizzato

Nella cornice di Villa Miani a Roma si è svolta la 32a edizione del Velista dell'Anno FIV – Stelle della Vela, organizzata da Confindustria Nautica e dalla Federazione Italiana Vela. Oltre 250 persone hanno partecipato alla cerimonia, dedicata alla celebrazione dei risultati più significativi della stagione agonistica 2025 nel mondo della vela. Durante l’evento sono stati premiati i protagonisti e i campioni di questa annata sportiva.

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Roma, 07 mag. - (Adnkronos) - Oltre 250 ospiti hanno celebrato i protagonisti e i risultati della stagione agonistica 2025 nel corso della 32a edizione del Velista dell'Anno FIV – Stelle della Vela organizzata a Villa Miani a Roma, da Confindustria Nautica e dalla Federazione Italiana Vela. A fare gli onori di casa Francesco Ettorre, Presidente della Federazione Italiana Vela, e Piero Formenti, Presidente di Confindustria Nautica. "E' la festa di tutto il nostro mondo, grazie a Confindustria Nautica che ha creduto in questo premio. La vela sta vivendo anni fantastici, premieremo tanti giovani che vuol dire un futuro luminoso", ha detto Ettorre.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vela, il Velista dell'anno e' il campione Paralimpico Antonio Squizzato Notizie correlate Leggi anche: Vela, a Roma la 32ma edizione del premio Velista dell'Anno FIV Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Velista dell’Anno FIV Confindustria Nautica: il premio va ad Antonio Squizzato; Velista dell’Anno FIV 2026 a Roma: finalisti, Barca dell’Anno, giuria e voto online fino al 5 maggio. I vincitori della 32ª edizione del Velista dell’Anno FIV – Stelle della Vela 2026I vincitori della 32ª edizione del Velista dell’Anno FIV – Stelle della Vela 2026 sono: Antonio Squizzato, Giovanni Lombardi Stronati e Maxi ARCA SGR. pressmare.it Velista dell’Anno FIV – Stelle della Vela: il 7 maggio a Roma la 32ª edizioneA Villa Miani la serata organizzata da Federazione Italiana Vela e Confindustria Nautica che celebra i protagonisti della stagione 2025. PressMare tra i media partner insieme alle principali testate d ... pressmare.it