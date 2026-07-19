Un video pubblicato su TikTok ha scatenato un'aggressione avvenuta venerdì 17 luglio vicino al cimitero di Velate. Una ragazza di 14 anni è stata picchiata con pugni e schiaffi da un gruppo di coetanei. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio e si è sviluppato subito dopo la diffusione del video. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

Varese, 19 luglio 2026 - Un video pubblicato su TikTok sarebbe stato all'origine di una violenta aggressione avvenuta nel tardo pomeriggio di venerdì 17 luglio nei pressi del cimitero di Velate. Vittima una ragazza di 14 anni, che sarebbe stata picchiata da un gruppo di coetanee al termine di una lite nata sui social. Dagli insulti sui social all’aggressione. Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia di Stato, la vicenda sarebbe iniziata con alcuni contenuti pubblicati sulla piattaforma social, degenerando prima in uno scambio di insulti e poi in un confronto diretto culminato nell'aggressione. La giovane, di nazionalità turca, sarebbe stata colpita con pugni e schiaffi e strattonata per i capelli da un gruppo composto prevalentemente da ragazze minorenni italiane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Varese, pugni e schiaffi dopo un video su TikTok: 14enne picchiata dal branco

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