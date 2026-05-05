Picchiata con pugni e schiaffi si lasciano e la perseguita | insulti e minacce di morte

Una donna ha riferito di essere stata aggredita con pugni e schiaffi da un uomo che si era presentato ripetutamente sotto casa sua. Quella sera l’uomo ha continuato a urlare, minacciare di morte e insultarla, arrivando a pretendere di entrare nell’appartamento. La vittima ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine dopo che l’uomo ha insistito nel seguirla e nel perseguitarla, nonostante le sue proteste.

Non era la prima volta che si presentava sotto casa sua. Ma quella sera ha superato ogni limite: urla, minacce, pretese di entrare nell'appartamento. La sorella della vittima, spaventata, ha chiamato il 112. L'ex compagno, saputo dell'intervento della polizia, è fuggito prima dell'arrivo della.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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