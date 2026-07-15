Il Parlamento ha votato contro l’introduzione delle preferenze nella legge elettorale, con un'assemblea che si è riunita il 14 luglio. Questa decisione evidenzia la mancanza di volontà politica di adottare questo sistema di voto. La scelta di respingere le preferenze si inserisce in un quadro più ampio di resistenza a modifiche che coinvolgono la rappresentanza elettorale. La data e il voto sono stati interpretati come simboli di una distanza tra il Parlamento e le istanze di cambiamento popolari.

Votare contro l’introduzione delle preferenze nella legge elettorale per il Parlamento, per di più farlo il 14 luglio, rappresenta plasticamente l’impossibilità della presa della Bastiglia da parte del popolo. Capiamoci, le preferenze hanno molte criticità per il modo in cui si costruisce il consenso: meglio i collegi maggioritari uninominali. Ma le leggi elettorali procedono per scelte sul “meno peggio” previsto dalle norme in fieri e non sull’ optimun. E in questa logica le preferenze (da scrivere, da barrare con i nomi già scritti, con i numeretti.poco conta) sono comunque meglio delle liste bloccate decise all’ultimo minuto da partiti affollati di protagonisti che fanno solo politica (che non sarebbe di per sé male) senza avere alcun contatto con la realtà. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché nessuno vuole le preferenze (con buona pace del popolo). L’analisi di Sterpa

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