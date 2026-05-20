Parlamentari scelti direttamente dai cittadini così FdI rilancia le preferenze | Vannacci? Parliamo con tutti
Il dibattito sulla legge elettorale torna al centro dell’attenzione politica, con il partito guidato dalla premier che propone di rafforzare il ruolo delle preferenze, consentendo ai cittadini di scegliere direttamente i propri rappresentanti. La proposta è attualmente in discussione a Montecitorio, mentre all’interno della maggioranza si sta valutando se apportare modifiche al testo. Nel frattempo, un rappresentante di spicco del partito ha dichiarato che si intende dialogare con tutti, anche con esponenti di altri schieramenti.
Giorgia Meloni si porta avanti con il cantiere della legge elettorale. La proposta che punta a riscrivere le regole di voto avanza a Montecitorio e all'interno della maggioranza si dovrà poi ragionare sulle possibili modifiche da apportare al testo. Ma c'è un tema che rischia di dividere il. 🔗 Leggi su Today.it
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