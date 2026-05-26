Vitulano ha concluso oggi i festeggiamenti in onore di San Menna Eremita. La giornata ha visto spettacoli musicali, esibizioni di comicità e fuochi d’artificio in piazza. Le celebrazioni sono durate diversi giorni e hanno coinvolto la comunità locale. La manifestazione si è svolta tra momenti di fede e intrattenimento pubblico, con una partecipazione significativa. Nessun evento imprevisto è stato segnalato durante la giornata.

Vitulano, si chiudono oggi i festeggiamenti di San Menna Eremita: tra fede, tradizione e grande spettacolo in piazza con musica, comicità e fuochi pirotecnici.. Oggi 26 maggio si conclude a Vitulano il ricco programma dei solenni festeggiamenti dedicati a San Menna Eremita, Patrono della comunità vitulanese, che negli ultimi giorni ha visto una straordinaria partecipazione di cittadini, fedeli e visitatori provenienti da tutto il territorio sannita. Numerosi gli appuntamenti che hanno scandito la festa patronale, vissuta con intensa devozione e grande partecipazione popolare: dalla suggestiva processione verso il Monte Pentime alle solenni celebrazioni eucaristiche, fino agli eventi musicali e culturali ospitati nella centralissima Piazza SS. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Vitulano celebra la giornata conclusiva dei solenni festeggiamenti in onore di San Menna Eremita

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