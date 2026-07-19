Usa e Cina si contendono il controllo dell’intelligenza artificiale in Africa. Pechino ha annunciato la creazione di un’organizzazione mondiale per sfidare la leadership degli Stati Uniti nel settore. Durante la Conferenza Mondiale sull’Intelligenza Artificiale, tenutasi a Shanghai dal 17 al 20 luglio, il presidente cinese ha presentato la strategia nazionale per l’IA, evidenziando il ruolo della tecnologia come priorità e strumento diplomatico.

L’ Intelligenza artificiale (IA) come priorità nazionale, ma anche strumento diplomatico. Inaugurando personalmente l’ottava Conferenza Mondiale sull’Intelligenza Artificiale (WAIC), ospitata dalla città di Shanghai dal 17 al 20 luglio, il presidente cinese Xi Jinping ha definito la strategia tecnologica di Pechino per il prossimo futuro. C’entra la “ tech war ” con Washington, ma anche la necessità di conquistare nuovi mercati mentre l’occidente rafforza le proprie barriere securitarie. “Per far sì che questa tecnologia di frontiera apporti maggiori benefici all’umanità, dobbiamo attuare un’ampia cooperazione internazionale e aiutare i... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Usa e Cina combattono la guerra dell’IA in Africa. Pechino lancia un’organizzazione mondiale per sfidare la supremazia di Washington

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Con la guerra in Iran TRUMP vuole colpire la CINA

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