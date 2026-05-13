Il presidente degli Stati Uniti si trova in Cina per incontrare il leader del paese asiatico in un momento di crescente tensione tra le due potenze. Il viaggio avviene prima di un importante vertice bilaterale previsto per il 2026, mentre le relazioni tra Washington e Pechino sono tese. La Cina, nel frattempo, necessita delle tecnologie sviluppate dall'azienda Nvidia, che rivestono un ruolo chiave nel contesto internazionale.

Il 14 e il 15 maggio Donald Trump visiterà Pechino per incontrare Xi Jinping. Mai come questa volta l’incontro tra i due presidenti risulta decisivo per la “grande guerra” che incombe dietro i conflitti regionali come quello in Iran: la contesa tra Stati Uniti e Cina. Descritto come un colloquio per stringere accordi economici e tecnologici, il bilaterale mette in gioco molto di più. Gli Usa sono in palese difficoltà perché sovraesposti e vogliono garanzie sul quadrante più strategico per loro, cioè Taiwan e l’Indopacifico. Pechino vuole invece rilanciare la “coesistenza pacifica” tra potenze da una posizione di forza, puntando sui flussi di terre rare in uscita e sulle forniture di chip americani in entrata.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Trump vola in Cina da Xi Jinping per non perdere la guerra, qual è la reale posta in gioco tra Usa e Pechino

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