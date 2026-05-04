La Cina non si Usa | perché Pechino non diventerà come Washington

Da it.insideover.com 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi si è diffusa l’idea che la Cina stia assumendo caratteristiche simili a quelle degli Stati Uniti. Tuttavia, alcuni media occidentali hanno affermato che questa visione non corrisponde alla realtà. L’articolo evidenzia come le differenze tra i due paesi siano ancora evidenti e che la Cina non stia seguendo un percorso identico a quello di Washington.

Sostenere, come si legge su alcuni media occidentali, che la Cina si stia trasformando in una copia sbiadita degli Stati Uniti, è un grave errore. Un errore che impedisce la corretta concezione dello sviluppo asiatico e del suo principale protagonista, la Repubblica Popolare Cinese appunto, oggi salita alla ribalta mondiale grazie a un sistema politico ed economico che affonda le radici nella sua storia millenaria. “ La Cina non si Usa ”, è il titolo dell’ultimo saggio scritto da Fabio Massimo Parenti, docente di Global Studies che da anni studia sul campo la Cina e l’Asia orientale, affiancando attività accademica e divulgazione. Il volume, uscito per Edizioni Dedalo, con prefazione di Luciano Canfora, mette a confronto due modelli di governance, o meglio ancora due concezioni del mondo, tra loro agli antipodi.🔗 Leggi su It.insideover.com

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