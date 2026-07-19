bologna uomo muore in strada durante un intervento della polizia

Un uomo di circa 40 anni è morto in strada nel quartiere Pilastro di Bologna, tra le vie Panzini e Svevo. La polizia era intervenuta su richiesta di aiuto e si trovava sul posto al momento della scomparsa del soggetto. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della morte né su eventuali azioni delle forze dell’ordine durante l’intervento. La scena si svolge in una zona di traffico e residenti nelle vicinanze.

Un uomo (l'età sembra essere sui 40 anni) è morto al quartiere Pilastro di Bologna, tra le vie Panzini e Svevo, nel corso di un intervento della polizia che era stata allertata. Stando alle prime informazioni sembrerebbe che l'uomo (da quanto riferito con problemi di salute mentale) fosse stato fermato e che durante il controllo sia avvenuto il decesso. Sul posto è presenta la famiglia dell'uomo e anche alcuni attivisti che da settimane presidiano il Pilastro. (notizia in aggiornamento) . 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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