Bologna un uomo ammanettato muore durante un intervento di polizia

Da bologna.repubblica.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 43 anni è morto durante un intervento di polizia nel rione Pilastro di Bologna. La chiamata era arrivata perché l’uomo si trovava in stato di agitazione. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e una volante. Durante le operazioni, l’uomo, che era stato ammanettato, è deceduto. Le autorità stanno verificando le cause del decesso. La polizia ha avviato un’indagine sull’accaduto.

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E’ successo nel rione Pilastro. Erano state chiamate ambulanza e volante perché il 43enne era in stato di agitazione. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it

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