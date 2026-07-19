Un uomo di 43 anni è deceduto durante un intervento della polizia in città. Dopo essere stato ammanettato e messo in sicurezza, ha perso la vita. Un video mostra le sue urla di aiuto, mentre la sorella sostiene che sia stato ucciso. Sono in corso indagini per chiarire le modalità dell’accaduto.

Un uomo di 43 anni è morto nella mattinata di oggi, domenica 19 luglio, dopo essere stato ammanettatto e messo in sicurezza dalla polizia. Sono in corso le indagini per comprendere la dinamica dell'accaduto. La vicenda L'uomo, di origine marocchina, è morto in tarda mattinata al Pilastro a Bologna. In base a quanto si apprende, era in corso un controllo di polizia in via Svevo: a chiamare il 113 sono stati alcuni residenti dopo che l'uomo, nello spazio dei garage, aveva dato in escandescenze. Una volante è arrivata sul posto e - in base alle prima informazioni - anche il 118. L'uomo avrebbe dato dei colpi alla volante della polizia; gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero poi spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Uomo ammanettato muore durante intervento della polizia a Bologna. «Aiuto, basta!», le urla in un video. La sorella: «Me lo hanno ucciso»

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Un uomo ammanettato è morto durante un intervento di polizia a Bologna

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