Un uomo di 43 anni è deceduto durante un intervento di polizia in via Svevo, nel quartiere Pilastro di Bologna. La polizia aveva ricevuto segnalazioni da residenti che avevano visto l’uomo dare in escandescenze in un'area garage. Durante il controllo, l’individuo è stato spruzzato con spray al peperoncino e ammanettato. Dopo l’intervento, è stato constatato il decesso dell’uomo. La questione è ora al vaglio delle autorità competenti.

Un uomo di 43 anni, Abderrahim Fakir, 43 anni, di origine marocchina è morto, in tarda mattinata al Pilastro a Bologna, tra le vie Panzini e Svevo. In base a quanto si apprende, era in corso un controllo di polizia in via Svevo: a chiamare il 113 sono stati alcuni residenti dopo che l'uomo, nello spazio dei garage, aveva dato in escandescenze. Una volante è arrivata sul posto e - in base alle prima informazioni - anche il 118. L'uomo avrebbe dato dei colpi alla volante della polizia; gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero poi spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Bologna, uomo di 43 anni muore durante un intervento della polizia: «Spruzzato spray al peperoncino e ammanettato»

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Bologna, uomo ammanettato muore durante intervento della polizia

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Bologna, uomo di 43 anni muore durante un intervento della polizia: «Spruzzato spray al peperoncino»Un uomo di 43 anni è morto durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna.

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