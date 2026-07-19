Un uomo di 43 anni è morto durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Secondo le fonti, i residenti avevano chiamato il 113 dopo che l’uomo aveva dato in escandescenze in un'area di garage. La polizia ha utilizzato spray al peperoncino durante il controllo. L’uomo, di origine marocchina, è stato colpito e si è accasciato a terra. Non sono state fornite dettagli sul motivo del suo decesso.

Un uomo di 43 anni, Abderrahim Fakir, 43 anni, di origine marocchina è morto, in tarda mattinata al Pilastro a Bologna, tra le vie Panzini e Svevo. In base a quanto si apprende, era in corso un controllo di polizia in via Svevo: a chiamare il 113 sono stati alcuni residenti dopo che l'uomo, nello spazio dei garage, aveva dato in escandescenze. Una volante è arrivata sul posto e - in base alle prima informazioni - anche il 118. L'uomo avrebbe dato dei colpi alla volante della polizia; gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero poi spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Bologna, uomo di 43 anni muore durante un intervento della polizia: «Spruzzato spray al peperoncino»

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