Uomo morto al Pilastro la tragedia in 36 minuti

Da bologna.repubblica.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 12.17, la polizia ha chiamato il 118 segnalando una persona in stato di agitazione nel quartiere Pilastro. La Croce Rossa è intervenuta sul posto e, con un’automedica, ha constatato il decesso di un uomo. La morte è avvenuta in circa 36 minuti dall'intervento.

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La polizia chiama il 118 alle 12.17 per una persona in stato di agitazione, interviene la Croce Rossa. Un’automedica accerterà il decesso di Abderrahim Fakir. L’Ausl: “A completa disposizione degli inquirenti”. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it

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