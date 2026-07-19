Alle 12.17, la polizia ha chiamato il 118 segnalando una persona in stato di agitazione nel quartiere Pilastro. La Croce Rossa è intervenuta sul posto e, con un’automedica, ha constatato il decesso di un uomo. La morte è avvenuta in circa 36 minuti dall'intervento.

La polizia chiama il 118 alle 12.17 per una persona in stato di agitazione, interviene la Croce Rossa. Un’automedica accerterà il decesso di Abderrahim Fakir. L’Ausl: “A completa disposizione degli inquirenti”. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it

© Bologna.repubblica.it - Uomo morto al Pilastro, la tragedia in 36 minuti

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Uomo morto durante un intervento della polizia al Pilastro di BolognaUn uomo è morto durante un intervento della polizia in via Italo Svevo, nel quartiere Pilastro di Bologna.

Chi era l'uomo morto mentre veniva fermato dalla polizia: il lavoro e la vita in Italia, era al Pilastro per trovare i parentiUn uomo di 43 anni è morto durante un intervento della polizia in via Svevo al Pilastro.

Temi più discussi: A Bologna uomo ammanettato muore durante intervento della polizia; A Bologna uomo ammanettato muore durante intervento della polizia; Addio a Osvaldo Bagnoli: prima dello scudetto con il Verona, salvò la Spal in Serie A; Addio a Giancarlo Pieroni, pilastro del Bar Veneto e memoria storica della città.

Gli ultimi istanti di vita di Abderrahim Fakir ripresi in video. L'uomo di 43 anni è morto durante un intervento di polizia al rione Pilastro a Bologna, nell'area condominiale di via Svevo dove l'uomo abitava. Le immagini sono riprese da una finestra. Fakir è steso a x.com

Chi era l’uomo morto a Bologna dopo il blitz della polizia. I parenti: Non ha mai fatto del male a nessunoAbderrahim Fakir, classe 1983 e 43 anni ancora da compiere, si trovava al Pilastro, in via Svevo dove è deceduto dopo essere stato ammanettato e tenuto fermo a terra da alcuni agenti delle forze dell’ ... msn.com

Bologna, uomo ammanettato muore durante intervento polizia. In video urla: Aiuto, bastaLeggi su Sky TG24 l'articolo Bologna, uomo ammanettato muore durante intervento polizia. In video urla: Aiuto, basta ... tg24.sky.it