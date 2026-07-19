Un uomo di 42 anni è stato trovato morto in via Italo Svevo al Pilastro, a Bologna. Poco prima, alcuni testimoni avevano segnalato che era stato visto sdraiato a terra, urlando e in stato di agitazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto a causa di un malore. L’intervento è ancora in corso e le forze dell’ordine stanno procedendo con le verifiche del caso.

Bologna, 19 luglio 2026 - E' in corso un intervento in via Italo Svevo, al Pilastro, dove dall'ora di pranzo circa un uomo di 42 anni è morto per un malore dopo essere stato segnalato in u n forte stato di agitazione. L'uomo, che sarebbe un marocchino senza fissa dimora, poco prima era stato segnalato da alcuni cittadini appunto mentre dava in escandescenze urlando sdraiato a terra. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti delle Volanti della polizia di Stato e il personale 118, oltre al personale della Digos. Tutta da chiarire la dinamica per cui successivamente il 42enne è deceduto, pare per un arresto cardiaco. Sul posto sono in arrivo anche il pm di turno e il medico legale per compiere gli accertamenti necessari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uomo di 42 anni trovato morto al Pilastro: poco prima era stato segnalato mentre urlava sdraiato a terra

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