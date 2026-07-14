Studente di 24 anni trovato morto in casa a Genova la sera prima era stato a una festa | indagini in corso

Un giovane studente di 24 anni è stato trovato morto in un appartamento a Genova. La sera precedente aveva partecipato a una festa. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso. Non sono state fornite ulteriori informazioni al momento.

Uno studente Erasmus di 24 anni è stato trovato morto in un appartamento di Genova. La sera prima aveva partecipato a una festa. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza, indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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ULTIM'ORA STUDENTESSA 23ENNE TROVATA MORTA IN CASA ALLA VIGILIA DELLA LAUREA. SHOCK A ROMA

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