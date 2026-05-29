Un uomo di 76 anni, scomparso ieri e cercato dai familiari, è stato trovato morto questa mattina in un campo agricolo a Opera, vicino a Milano. La scomparsa era stata segnalata prima dell’ondata di maltempo. La polizia sta accertando le cause del decesso, senza ancora comunicare dettagli sul ritrovamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Un uomo di 76 anni, la cui scomparsa era stata denunciata ieri dai famigliari, è stato trovato morto in tarda mattinata in un campo agricolo a Opera, la cittadina alle porte di Milano dove abitava. L'uomo, sofferente di una malattia cronica che lo rendeva spesso confuso e poco presente, si è probabilmente perso e poi è stato colto dalla breve ma intensa ondata di maltempo che ha colpito il capoluogo lombardo ieri sera. Il ritrovamento. E' stato trovato intorno alle 13 in un'area verde nei pressi di via Zerbo dai Vigili del fuoco che ne avevano triangolato le ultime celle agganciate dal suo cellulare. Il corpo, vestito e prono, presentava alcuni graffi ed ecchimosi ma non evidenti segni di violenza a un primo sguardo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Opera, trovato morto in un campo uomo di 76 anni: si era perso prima dell’ondata di maltempo

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