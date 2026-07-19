Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto durante un intervento della polizia a Bologna. L’episodio è avvenuto nel quartiere del Pilastro, in via Svevo, dove alcuni residenti avevano chiamato il 113 dopo aver assistito a un episodio di escandescenza dell’uomo nei garage. Durante il controllo, che si è concluso con l’ammanettamento, l’uomo è deceduto. La sorella ha dichiarato di voler ottenere giustizia.

BOLOGNA – Aveva 43 anni ed era di origine marocchina l’uomo morto nella tarda mattinata di oggi, 19 luglio 2026, al quartiere del Pilastro, a Bologna. In base a quanto si apprende, era in corso un controllo di polizia in via Svevo: a chiamare il 113 sono stati alcuni residenti dopo che l’uomo, nello spazio dei garage, aveva dato in escandescenze. Una volante è arrivata sul posto e – in base alle prima informazioni – anche il 118. L’uomo avrebbe dato dei colpi alla volante della polizia; gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero poi spruzzato all’uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. Il 42enne, secondo le prime informazioni, avrebbe poi accusato un malore ed è deceduto. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Uomo ammanettato muore durante intervento della polizia a Bologna. La sorella: “Voglio giustizia”

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Uomo ammanettato muore durante intervento della polizia a Bologna. «Aiuto, basta!», le urla

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