Durante un controllo di polizia in via Svevo, nel quartiere Pilastro di Bologna, un uomo di 42 anni di origine marocchina è morto mentre era in custodia. Alcuni residenti avevano chiamato il 113 dopo aver assistito a un suo comportamento agitato all’interno di un garage. L’uomo era stato ammanettato e portato via dagli agenti, ma durante l’intervento ha perso la vita. La polizia sta indagando sulle cause del decesso.

Un uomo di 42 anni di origine marocchina è morto, in tarda mattinata al Pilastro a Bologna. In base a quanto si apprende, era in corso un controllo di polizia in via Svevo: a chiamare il 113 sono stati alcuni residenti dopo che l'uomo, nello spazio dei garage, aveva dato in escandescenze. Una volante è arrivata sul posto e, in base alle prime informazioni, anche il 118. L'uomo avrebbe dato dei colpi alla volante della polizia; gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero poi spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. Il 42enne, secondo le prime informazioni, avrebbe poi accusato un malore ed è deceduto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Bologna, uomo ammanettato muore durante intervento della polizia

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