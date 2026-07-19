Un nuovo fumetto con protagonista Dylan Dog viene pubblicato in due puntate. La prima parte è già disponibile, mentre la seconda sarà inviata agli abbonati che si iscriveranno entro il 5 agosto. La serie include anche storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. La pubblicazione si inserisce in un progetto che unisce diversi autori e stili, offrendo ai lettori un’esperienza di lettura inedita. La distribuzione avviene tramite abbonamenti, con consegna a domicilio.

Una lunga storia inedita in due puntate. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Si è chiusa una settimana nera per i titoli tecnologici. A far scattare l’ultima ondata di vendite è stata Moonshot AI, startup cinese specializzata nello sviluppo di modelli di intelligenza artificiale, che venerdì ha presentato il nuovo modello Kimi K3, sostenendo che le sue prestazioni siano paragonabili a quelle dei sistemi più avanzati di OpenAI e Anthropic. In poche ore sono stati spazzati via centinaia di miliardi di dollari di capitalizzazione dal settore tecnologico, riportando i mercati ai timori già emersi nei mesi scorsi con DeepSeek. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Uno spillo si avvicina alla bolla statunitense

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