Gli italiani si interessano alla politica ma ascoltano solo chi la pensa come loro | uno su 6 vive in una bolla

Un sesto della popolazione italiana vive in una “bolla” informativa, limitando le fonti di notizie e opinioni al proprio orientamento politico. Nonostante l’interesse generale per la politica rimanga elevato, molti cittadini preferiscono ascoltare solo punti di vista simili ai propri. Questa tendenza influisce sulla varietà di informazioni disponibili e sulla formazione delle opinioni politiche. La dinamica riflette un cambiamento nel modo di informarsi e di partecipare al dibattito pubblico.

L’interesse degli italiani per la politica resta alto, ma il modo in cui i cittadini si informano e costruiscono le proprie opinioni sta cambiando profondamente. Accanto al declino della fiducia nei media tradizionali cresce il peso delle piattaforme digitali, dei social network e dei podcast, mentre il dibattito pubblico appare sempre più frammentato in comunità chiuse e autoreferenziali. A fotografare questa trasformazione è la ricerca commissionata dal Brand journalism festival e realizzata da Ipsos-Doxa. Come sottolinea Andrea Scavo, Director public affairs di Ipsos-Doxa e responsabile dell’indagine: «viviamo un tempo in cui la fiducia nell’informazione è sempre più debole, ma l’opinione pubblica continua ad interessarsi al mondo della politica. 🔗 Leggi su Open.online

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