Il 2026 non sembra essere un anno fortunato per Milano, almeno per quanto riguarda la musica dal vivo. Lo scorso marzo, Rosalía si era vista costretta a sospendere il suo show nel capoluogo lombardo a causa di un’intossicazione alimentare; ieri, invece, è stata la volta di Bad Bunny. Nessun mal di stomaco, però: a fermare la seconda data meneghina della superstar portoricana è stata la violentissima tempesta che si è abbattuta sull’Ippodrono di Milano. Il concerto era iniziato da meno di un’ora e, mentre il pubblico ballava e cantava senza sosta, il rapper si era persino mostrato grato per le temperature più miti rispetto al giorno precedente: «Fa molto più fresco di ieri». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Una violenta tempesta ha fermato la seconda data di Bad Bunny a Milano

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