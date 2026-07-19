Una pazza finale per il terzo posto ai Mondiali vinta dall’Inghilterra

L’Inghilterra ha vinto 6-4 contro la Francia nella partita per il terzo posto ai Mondiali. La squadra britannica si trovava avanti 4-0 alla fine del primo tempo e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. Durante la partita, Kylian Mbappé ha segnato il suo ottavo gol nel torneo, diventando il miglior marcatore nella storia dei Mondiali. La gara è stata caratterizzata da numerosi gol e un ritmo molto intenso.

Ha battuto la Francia 6-4, dopo che a fine primo tempo vinceva 4-0; Kylian Mbappé intanto è diventato il miglior marcatore nella storia dei Mondiali L’Inghilterra ha battuto 6-4 la Francia nella finale terzoquarto posto dei Mondiali. È stata una partita tanto divertente quanto poco intensa, in cui entrambe le squadre hanno giocato per diversi momenti con scarsa attenzione e organizzazione. La finale per il terzo e il quarto posto, come si evince dai soprannomi finalina o finale di consolazione, non ha del resto grande importanza. La Francia l’ha approcciata in modo molto svogliato e svagato, e l’Inghilterra ne ha approfittato, dominando il primo tempo: al 45° vinceva 4-0, grazie ai gol di Declan Rice ed Ezri Konsa e alla doppietta di Bukayo Saka. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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