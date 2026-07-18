Inghilterra-Francia spettacolare 6-4 Mai così tanti gol in una finale per il terzo posto ai Mondiali

Inghilterra e Francia hanno disputato una partita per il terzo posto ai Mondiali 2026 che si è conclusa con un punteggio di 6-4, segnando il record di gol in una finale di questo tipo. La prima metà di gioco ha visto una netta supremazia della squadra francese. La ripresa ha portato un sostanziale equilibrio, con entrambe le squadre che hanno segnato più volte. La gara si è caratterizzata per continui cambi di risultato e numerose occasioni da rete.

Grande spettacolo ed emozioni a non finire nella finalina tra Francia e Inghilterra ai Mondiali 2026. Dopo un primo tempo dominato interamente dai Tre Leoni, capaci di trovare un fragoroso poker con Rice, Konsa e la doppietta di Saka, i transalpini sono tornati in campo con un atteggiamento diverso e in pochi minuti nella seconda frazione hanno riaperto la gara con i gol del solito Kylian Mbappé (due volte) e di Barcola. Così, l’attaccante del Real Madrid supera Leo Messi in cima alla classifica dei marcatori all-time con 22 reti e si porta avanti all’argentino nella corsa alla Scarpa d’Oro di questa edizione. All’85’ l’Inghilterra trova ancora la porta, sempre con Saka, questa volta su rigore. 🔗 Leggi su Open.online

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France edge England with final kick of 13-try thriller to retain Six Nations title

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