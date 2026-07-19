Una finale tante storie Argentina e Spagna si sfidano per la coppa più ambita

Argentina e Spagna si affrontano in finale di Coppa del Mondo. La partita si gioca in uno stadio pieno di tifosi, tra emozioni e tensioni. Entrambe le squadre schierano le loro stelle, pronte a dare il massimo. Il match si sviluppa su un campo bagnato, con azioni rapide e scambi intensi. Alla fine, una delle due squadre alzerà la coppa tra gli applausi dei presenti.

Tante piccole storie all'interno di una singola partita. Anche se, alla fine, conterà soltanto chi alzerà al cielo la Coppa del Mondo. La Spagna, a caccia della seconda stella, o l'Argentina, che sogna una storica doppietta. Appuntamento oggi alle 21 al MetLife Stadium, nel New Jersey, dove per la prima volta nella finale dei Mondiali si affronteranno i campioni d'Europa e i detentori della Copa America, nonché campioni del mondo in carica. Riflettori puntati sul duello a distanza tra Messi e Yamal, avversari per la prima volta. La copertina del confronto generazionale non può che essere quello scatto realizzato nel 2007 grazie all'Unicef, ai tempi sponsor del Barcellona. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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World Cup Final Four Set: England vs Argentina, France vs Spain | ESPN 106.3FM | 7-12-26

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