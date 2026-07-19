Nella finale del Mondiale si sono affrontate Argentina e Spagna. La partita si è conclusa con la vittoria dell’Argentina, che ha conquistato il titolo mondiale. La sfida si è giocata in un clima di grande attesa, con entrambe le squadre che hanno dato battaglia sul campo. La selezione argentina ha segnato il gol decisivo negli ultimi minuti, portando a casa il trofeo. La partita è stata trasmessa in diretta televisiva e seguita da milioni di spettatori in tutto il mondo.

Chi scrive qui queste poche righe è dotato di forte spirito messianico. Nel senso che a ogni tocco di palla (o quasi) di Lionel Messi sente di aver assistito a una piccola (qualche volta non così piccola) manifestazione di quel daimon che, come ci hanno spiegato i filosofi greci, fa da tramite tra noi umani e il divino e si sforza di sollevarci un pochino da terra per avvicinarci al cielo. potete quindi immaginare come posso sentirmi ora che la definitiva consacrazione di Messi, ovvero la vittoria (sarebbe la seconda di fila) della Coppa del mondo di calcio rischia di prodursi nel mondiale più ripugnante di sempre, categoria finale di Coppa Davis in Cile nel 1976, Panatta e Bertolucci sugli scudi sotto gli occhi del generale Augusto Pinochet, o mondiale in Argentina nel 1978 con il generale Jorge Videla e la sua j unta al potere. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Argentina-Spagna, una finale che il Mondiale delle porcherie politiche non si merita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Spagna-Argentina | Finale Mondiale 2026 - DIRETTA Rai1

Notizie e thread social correlati

Spagna-Argentina, una finale dei Mondiale unica nella storia: è la prima volta che accadeDomenica 19 luglio, al MetLife Stadium, si gioca la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina.

Argentina-Spagna, Scaloni verso la finale Mondiale: «Messi è una leggenda, giochiamo per il nostro popolo»Il commissario tecnico dell’Argentina ha dichiarato che Messi è considerato una leggenda e che la squadra gioca per il proprio popolo.

Temi più discussi: Spagna-Argentina, cosa sapere prima della finale del Mondiale 2026; Spagna-Argentina, è il giorno della finale: perché il dominio del gioco chiesto da De La Fuente può mettere in difficoltà Scaloni; Spagna-Argentina, un solo precedente nei Mondiali. Quella volta che Messi abbandonò lo stadio; Mondiali, oggi la finale Spagna-Argentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro).

Spagna?Argentina è la finale che unisce due Mondi: campioni d’Europa contro campioni del Sudamerica e del Mondo. Spagna corta, intensa, armonica. Argentina compatta, feroce, cinica Una finale di identità forti e filosofie opposte. Fioretto o garra: chi fa x.com

Finale della Coppa del Mondo FIFA 2026: Spagna o Argentina? reddit

Finale Mondiali 2026, Spagna-Argentina: orario, tv e il primo Halftime Show della storiaÈ la finale dei Mondiali 2026, ma assomiglia più a un evento da tappeto rosso che a una partita. Oggi, 19 luglio, quando Spagna e Argentina scenderanno in campo al MetLife Stadium di East Rutherford, ... iodonna.it

Spagna-Argentina pronostico e quote: la chicca sul risultato esattoScopri il pronostico su Spagna-Argentina con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per la Finale dei Mondiali. Chi vincerà la Coppa del Mondo? calciomercato.com