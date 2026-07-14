Spagna prima finalista Inghilterra e Argentina si sfidano per affrontarla | il tabellone aggiornato dei Mondiali

Da sportmediaset.mediaset.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Spagna si è qualificata come prima finalista ai Mondiali 2026. Inghilterra e Argentina si sfidano nei quarti di finale e si contenderanno l'accesso alla finale. La competizione, per la prima volta con 48 squadre, ha eliminato il passaggio diretto agli ottavi, introducendo i sedicesimi di finale a eliminazione diretta. La fase a eliminazione diretta è ora più lunga rispetto alle edizioni precedenti.

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Il Mondiale 2026 entra nella storia come la prima edizione in assoluto a 48 squadre. Questo allargamento epocale ha introdotto 16 nazionali in più rispetto al passato cancellando il vecchio passaggio diretto agli ottavi: per la prima volta, i tifosi hanno assistito a un turno a eliminazione diretta aggiuntivo, i sedicesimi di finale. Poi ottavi, quarti, semifinali sino all'ultimo atto della finale del 19 luglio alle 21. Ecco il tabellone aggiornato dei Mondiali., Semifinale 1: Francia-Spagna 0-2Semifinale 2: Inghilterra-Argentina, mercoledì 15 luglio, ad Atlanta, ore 21, Mondiali 2026, il tabellone, Sabato 18 luglio, a Miami, ore 23,... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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