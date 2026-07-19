una donna sospesa tra due mondi

Asena Bulut si trova tra due culture, in un punto di passaggio tra Europa e Asia, simile allo stretto che divide Istanbul. La donna vive con una doppia identità, riflesso della posizione geografica che la circonda. La sua vita si svolge tra due mondi, con le tradizioni e le influenze di entrambe le sponde. La sua esistenza si sviluppa in un contesto di continui attraversamenti e scambi culturali.

Asena Bulut vive sospesa tra due rive, proprio come il Bosforo che divide Istanbul in due continenti. Da una parte, l’Europa dall’altra l’Asia; in mezzo uno stretto che da secoli è luogo di attraversamenti, partenze e ritorni. Il suo nome deriva dalle parole greche boûs e póros, il guado della giovenca, e richiama il mito di Io, la fanciulla amata da Zeus e trasformata in bovino per sfuggire alla gelosia di Era. Costretta a un vagabondaggio senza fine, la principessa attraversò quelle acque lasciando il proprio nome a uno dei luoghi più simbolici della storia. Anche Asena attraversa continuamente un confine. Ha due passaporti e due esistenze: il passato nella casa dell’infanzia, a Istanbul, dove cresceva un melocotogno; il presente a Londra, dove è diventata una scrittrice affermata. 🔗 Leggi su Panorama.it

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