Una graphic novel racconta l’adolescenza senza filtri, evidenziando il bisogno di appartenere e la paura del giudizio. Scritto da Elena Triolo e pubblicato dalla Casa Editrice Il Castoro, il libro si intitola “Violante” e descrive un’estate sospesa, un momento di passaggio tra due mondi. La narrazione si concentra sulla crescita, sui cambiamenti e sulle emozioni di quei mesi cruciali, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sulla fase adolescenziale.

La graphic novel di Elena Triolo, Violante, edita dalla Casa Editrice Il Castoro racconta l’adolescenza senza filtri: il bisogno di appartenere e la paura del giudizio. Ci sono età della vita in cui tutto sembra accadere contemporaneamente: l’infanzia si allontana e il futuro appare improvvisamente vicino, ed è proprio dentro questo spazio sospeso, fatto di trasformazioni e insicurezze, che si muove Violante. Violante, Elena Triolo: l’estate della trasformazione. Copertina – Il Castoro Edizioni In molti romanzi dedicati alla crescita il momento decisivo coincide con una frattura: il protagonista lascia una condizione conosciuta e si trova davanti a un mondo nuovo, pieno di possibilità ma anche di incertezze. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ”Violante”, l’estate sospesa in cui imparare a crescere: quando una graphic novel racconta una soglia fra due mondi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tra una Sicilia sospesa e il mito della Medusa, è una favola nera in cui crescere significa perdere l'equilibrioUn bambino di circa dieci anni, secondo quanto riferito, avrebbe detto che sua madre gli aveva detto di dimenticare amici e viaggi, affermando che il...

Avviso Pubblico, 30 anni contro mafie e corruzione: una graphic novel racconta le donne in prima lineaA distanza di tre decenni dalla sua fondazione, Avviso Pubblico ha deciso di celebrare i 30 anni impegnandosi ancora nella lotta contro le mafie e la...