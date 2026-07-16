Violante l’estate sospesa in cui imparare a crescere | quando una graphic novel racconta una soglia fra due mondi

Da metropolitanmagazine.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una graphic novel racconta l’adolescenza senza filtri, evidenziando il bisogno di appartenere e la paura del giudizio. Scritto da Elena Triolo e pubblicato dalla Casa Editrice Il Castoro, il libro si intitola “Violante” e descrive un’estate sospesa, un momento di passaggio tra due mondi. La narrazione si concentra sulla crescita, sui cambiamenti e sulle emozioni di quei mesi cruciali, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sulla fase adolescenziale.

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La graphic novel di Elena Triolo, Violante, edita dalla Casa Editrice Il Castoro racconta l’adolescenza senza filtri: il bisogno di appartenere e la paura del giudizio. Ci sono età della vita in cui tutto sembra accadere contemporaneamente: l’infanzia si allontana e il futuro appare improvvisamente vicino, ed è proprio dentro questo spazio sospeso, fatto di trasformazioni e insicurezze, che si muove Violante. Violante, Elena Triolo: l’estate della trasformazione. Copertina – Il Castoro Edizioni In molti romanzi dedicati alla crescita il momento decisivo coincide con una frattura: il protagonista lascia una condizione conosciuta e si trova davanti a un mondo nuovo, pieno di possibilità ma anche di incertezze. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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