Si capovolge traghetto con 116 passeggeri al largo della Guyana | al momento in salvo solo 8 persone

Notizia in breve

Un traghetto con 116 passeggeri si è capovolto nella notte al largo della Guyana. Finora sono state recuperate solo 8 persone in salvo. Le autorità stanno conducendo operazioni di salvataggio per trovare eventuali sopravvissuti e recuperare i dispersi. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente. Le ricerche continuano nelle acque vicine alla zona dell’incidente.