Si capovolge traghetto con 116 passeggeri al largo della Guyana | al momento in salvo solo 8 persone

Da fanpage.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un traghetto con 116 passeggeri si è capovolto nella notte al largo della Guyana. Finora sono state recuperate solo 8 persone in salvo. Le autorità stanno conducendo operazioni di salvataggio per trovare eventuali sopravvissuti e recuperare i dispersi. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente. Le ricerche continuano nelle acque vicine alla zona dell’incidente.

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Un traghetto con a bordo 116 passeggeri si è capovolto nella notte al largo della Guyana, in Sudamerica. In corso le operazioni di salvataggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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