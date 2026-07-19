Si capovolge traghetto con 116 passeggeri al largo della Guyana | al momento in salvo solo 8 persone
Un traghetto con 116 passeggeri si è capovolto nella notte al largo della Guyana. Finora sono state recuperate solo 8 persone in salvo. Le autorità stanno conducendo operazioni di salvataggio per trovare eventuali sopravvissuti e recuperare i dispersi. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente. Le ricerche continuano nelle acque vicine alla zona dell’incidente.
Un traghetto con a bordo 116 passeggeri si è capovolto nella notte al largo della Guyana, in Sudamerica. In corso le operazioni di salvataggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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