Un soldato statunitense è morto in Iraq durante un'operazione per disinnescare un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano abbattuto. L'incidente è avvenuto sabato mentre l’unità stava cercando di neutralizzare l’esplosivo. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze dell’incidente o sull’identità del militare deceduto.

Un soldato statunitense è morto sabato in Iraq mentre era impegnato in un’operazione per far brillare un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano abbattuto. Un altro soldato è rimasto ferito e sta ricevendo cure mediche. Lo ha scritto su X il comando centrale delle forze armate statunitensi (CENTCOM). CENTCOM dice anche che sono stati trovati alcuni resti non identificati in Giordania, nella zona dove sabato un altro soldato statunitense era stato dichiarato disperso e due soldati erano stati uccisi in un attacco iraniano. Sono in corso le operazioni per identificare i resti. Questi sono i primi soldati statunitensi morti dopo il cessate il fuoco in vigore da aprile (dall’inizio della guerra sono 17). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un soldato statunitense è morto in Iraq mentre faceva brillare un ordigno inesploso di un drone iraniano

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Pentagon Releases Photos Of US Service Members Killed In Iraq Military Plane Crash

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Un militare statunitense è morto in Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso recuperato da un drone iraniano abbattuto. Lo ha reso noto il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom). Nell’esplosione è rimasto ferito anche un second x.com