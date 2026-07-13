scoperto un ordigno inesploso via buricchi chiuso il sentiero

Notizia in breve

È stato rinvenuto un ordigno inesploso, presumibilmente risalente alla Seconda guerra mondiale, a Poggio alla Malva. L’area interessata si trova in via Buricchi, lungo il sentiero che collega la cava di Oreste alle tombe etrusche dell’antica Necropoli di Prato Rosello. Il sentiero è stato chiuso e delimitato per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, che hanno messo in sicurezza l’ordigno.