Scoperto un ordigno inesploso Via Buricchi chiuso il sentiero
È stato rinvenuto un ordigno inesploso, presumibilmente risalente alla Seconda guerra mondiale, a Poggio alla Malva. L’area interessata si trova in via Buricchi, lungo il sentiero che collega la cava di Oreste alle tombe etrusche dell’antica Necropoli di Prato Rosello. Il sentiero è stato chiuso e delimitato per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, che hanno messo in sicurezza l’ordigno.
Scoperta una bomba inesplosa, che probabilmente risale alla Seconda guerra mondiale, a Poggio alla Malva, nel comune di Carmignano. L’ordigno bellico è stato rinvenuto nella zona di via Buricchi – lungo il sentiero che dalla cava di Oreste arriva fino alle tombe etrusche dell’antica Necropoli di Prato Rosello. Su segnalazione dei carabinieri di Carmignano alla prefettura di Pratoè già stato avvisato il Reggimento Genio Ferrovieri che, insieme alla Croce Rossa Italiana, effettuerà l’intervento per la rimozione dell’ordigno con l’ausilio del personale artificiere, nelle prossime giornate. Inoltre, tutta l’area circostante sarà messa in sicurezza con provvedimenti funzionali alla tutela della pubblica incolumità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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