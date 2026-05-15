Ordigno bellico ritrovato nell’immobile di Carmiano | fatto brillare in una cava

Nella mattinata di ieri, un ordigno bellico è stato trovato all’interno di un immobile disabitato e in fase di ristrutturazione in via Graziani, a Carmiano. Le forze specializzate sono intervenute sul posto e hanno deciso di far brillare l’ordigno in una cava vicina, dove sono stati adottati tutti i protocolli di sicurezza necessari. L’intervento si è concluso senza incidenti, garantendo il ritiro dell’arma senza rischi per le persone o l’ambiente circostante.

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