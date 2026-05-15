Ordigno bellico ritrovato nell’immobile di Carmiano | fatto brillare in una cava
Nella mattinata di ieri, un ordigno bellico è stato trovato all’interno di un immobile disabitato e in fase di ristrutturazione in via Graziani, a Carmiano. Le forze specializzate sono intervenute sul posto e hanno deciso di far brillare l’ordigno in una cava vicina, dove sono stati adottati tutti i protocolli di sicurezza necessari. L’intervento si è concluso senza incidenti, garantendo il ritiro dell’arma senza rischi per le persone o l’ambiente circostante.
CARMIANO - È stato recuperato e fatto esplodere in sicurezza in una cava l’ordigno bellico, rinvenuto nella mattinata di ieri in un immobile disabitato e in ristrutturazione, in via Graziani, a Carmiano.Ad occuparsi delle operazioni personale dell’esercito italiano, che, nel pomeriggio odierno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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