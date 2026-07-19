I vincitori dei Mondiali 2026 riceveranno, oltre al trofeo e alle medaglie d'oro, anche anelli celebrativi personalizzati. Questa novità segna l’introduzione di una tradizione tipica del pallacanestro nel calcio internazionale. Gli anelli sono stati realizzati appositamente per l’occasione e rappresentano un premio simbolico per i campioni del torneo. La loro produzione e il costo non sono stati resi noti pubblicamente.

I vincitori dei Mondiali 2026 riceveranno, oltre al trofeo e alle medaglie d'oro, esclusivi anelli celebrativi personalizzati, segnando una prima volta che porta una tipica tradizione sportiva del basket americano nel calcio globale. In occasione della finale di stasera al New York New Jersey Stadium, la Fifa inaugura questa iniziativa producendo una serie limitata di soli 2.026 pezzi numerati, celebrando così l'anno dell'evento., Questo oggetto da collezione, consegnato con relativo certificato di autenticità, non sarà esclusivo dei campioni: l'organizzazione ha infatti annunciato che metterà in vendita i restanti 1.996 anelli come prodotti ufficiali con licenza al prezzo di 12mila dollari l'uno. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Un premio per i vincitori, ma non solo: quanto costano gli anelli celebrativi della Fifa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Spagna-Argentina: i vincitori riceveranno gli anelli mentre la FIFA continua ad americanizzare la Coppa del MondoVenerdì è stato annunciato che i vincitori della finale di domenica tra Spagna e Argentina riceveranno degli anelli come premio.

Quanto ha guadagnato la Juventus dai giocatori impegnati al Mondiale: il premio della FIFALa Juventus ha ricevuto un premio dal Club Benefits Programme della FIFA per i giocatori impegnati al Mondiale 2026.

Temi più discussi: Quanti soldi guadagna chi vince i Mondiali? I premi a Spagna, Argentina e tutte le Nazionali; Mondiali: Fifa, ai campioni del mondo in premio anche un anello in stile Nba; I premi per le Nazionali che hanno partecipato ai Mondiali non sono mai stati così alti; Mondiale da record: svelati il prize money più ricco di sempre e l'anello per i campioni.

Secondo quanto riporta @CalcioFinanza, il @TorinoFC_1906 riceverà €600k del ‘FIFA Club Benefits Programme’. Cos’è? Un progetto ideato dalla @FIFAcom per riconoscere e premiare il contributo che le società calcistiche apportano al successo dell’org x.com

Mondiali 2026, quanto valgono per i vincitori? Dai premi FIFA all'impatto sul PilLeggi su Sky TG24 l'articolo Mondiali 2026, quanto valgono per i vincitori? Dai premi FIFA all'impatto sul Pil ... tg24.sky.it

Quanto guadagneranno i giocatori della Spagna se vincono il Mondiale contro l'ArgentinaIl campione del Mondiale 2026 incasserà un premio record di 50 milioni di dollari. Se la Spagna batterà l’Argentina a New York, i giocatori della Roja riceveranno il 45% della somma, come da accordo c ... msn.com