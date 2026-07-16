Quanto ha guadagnato la Juventus dai giocatori impegnati al Mondiale | il premio della FIFA

La Juventus ha ricevuto un premio dal Club Benefits Programme della FIFA per i giocatori impegnati al Mondiale 2026. Questo premio rappresenta un'entrata finanziaria derivante dalla partecipazione dei calciatori alle nazionali durante il torneo. Il Mondiale si è rivelato non solo uno spettacolo sportivo, ma anche una fonte di guadagno per i club coinvolti, grazie ai premi concessi dalla FIFA. Nessun dettaglio sui valori o importi specifici è stato fornito.

Quanto ha guadagnato la Juventus dai giocatori impegnati al Mondiale: il premio elargito dal Club Benefits Programme della FIFA. Il Mondiale 2026 non ha regalato soltanto spettacolo sul campo, ma si è rivelato anche un’importante fonte di ossigeno finanziario per i club che hanno prestato i propri tesserati alle nazionali. Tra le società italiane che beneficiano maggiormente di questa rassegna c’è la Juventus, che si appresta a incassare una cifra di tutto rispetto grazie al programma di indennizzi predisposto dalla federazione internazionale. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata I dettagli dell’incasso bianconero. Secondo i calcoli dettagliati elaborati dal portale specializzato Calcio e Finanza, la Juventus riceverà dalla FIFA la somma di 1. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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