Spagna-Argentina | i vincitori riceveranno gli anelli mentre la FIFA continua ad americanizzare la Coppa del Mondo

Venerdì è stato annunciato che i vincitori della finale di domenica tra Spagna e Argentina riceveranno degli anelli come premio. La notizia è stata diffusa dal sito 101greatgoals, evidenziando come questa novità rappresenti un ulteriore passo verso un’americanizzazione della Coppa del Mondo. La finale si giocherà tra le due nazionali, ma ancora nessuna decisione ufficiale sulla consegna degli anelli.

2026-07-17 11:58:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’americanizzazione della Coppa del Mondo ha raggiunto un nuovo livello venerdì, quando è stato annunciato che i vincitori della finale di domenica tra Spagna e Argentina riceveranno degli anelli per celebrare il loro risultato. La consegna degli anelli è una tradizione statunitense riservata alla squadra che conquista il titolo nei quattro grandi sport di football americano, baseball, basket e hockey su ghiaccio, ma non è mai stata riconosciuta nel calcio. Questo fino ad ora e verranno assegnati ai giocatori della Roja o dell’Albiceleste, che si affronteranno nel New Jersey nel fine settimana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Why Messi & Argentina Rejected Spains Finalissima…

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Finale della Coppa del Mondo: Spagna o Argentina? reddit

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