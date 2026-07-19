Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Con la partenza di Rossella e Nunzio per il congresso della dottoressa, è iniziata la messa in onda delle puntate di Un Posto al Sole girate in Calabria il mese scorso. Nell' episodio di lunedì 20 luglio, mentre i due ragazzi sono fuori Napoli, continuano i tentativi dell'avvocato Palladini per recuperare il rapporto con Gianluca. Ma vediamo più nel dettagli cosa succederà nella prossima puntata della soap. L'appuntamento è su Rai Tre alle 20.50, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Dov'eravamo rimasti Dato che lo vedono sempre isolarsi, Niko e Manuela hanno convinto Jimmy a fissare un appuntamento con . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 20 luglio: Alberto e Gianluca ai ferri corti per Anna

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