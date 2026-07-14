Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Alberto ha deciso di parlare con Gianluca e dirgli tutto, ma per riuscirci, chiederà aiuto a due persone; intanto a Radio Golfo 99 continuano i colpi bassi di Roberto Ferri ai danni di Michele Saviani. È quello che vedremo nell' episodio di mercoledì 15 luglio di Un Posto al Sole; la soap più longeva della nostra tv, sugli schermi da trent'anni e con una serie di episodi girati in trasferta in Calabria in arrivo. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. L'appuntamento è tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 20. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 15 luglio: Alberto pronto a parlare con Gianluca, Ferri ignora Saviani

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Un Posto al Sole, GIANLUCA scopre il segreto di Alberto e Anna ricaduta shock |

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