Un Posto al Sole anticipazioni 2 giugno | Greta e Roberto ai ferri corti per Cristina Alberto va da Anna
Greta e Roberto discutono animatamente per Cristina, con tensioni che si fanno sentire tra loro. Intanto, Alberto si reca da Anna, senza specificare il motivo dell'incontro. La puntata di domani sera sarà trasmessa alle 20 e vedrà altri sviluppi tra i personaggi della soap.
Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Su Rai Tre torna la soap all'ombra del Vesuvio: Un Posto al Sole, la più longeva della nostra tv. Nell' episodio di martedì 2 giugno Alberto partirà per andare da Anna, ormai incapace di starle lontano e sempre più agitato. Senza sapere della storia del padre con la ragazzi di cui è innamorato, nel vederlo comportarsi in maniera tanto strana, Gianluca sarà molto preoccupato per l'avvocato Palladini. Nel frattempo, continuano le tensioni in casa Ferri, a causa del trattamento che Greta riserva a Cristina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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