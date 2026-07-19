Dopo l’evento Slammiversary, la TNA prosegue con risultati positivi, evitando un rapido calo di entusiasmo come accaduto dopo Rebellion ad aprile. Un momento di particolare rilievo è stato il contributo di Fabian Aichner, considerato un esempio di performance di alto livello. La promozione spera di mantenere questa fase stabile e di proseguire con risultati favorevoli nei prossimi appuntamenti.

Continua il buon periodo per la TNA dal post Slammiversary, il quale mi auguro non si plachi immediatamente come già successo subito dopo Rebellion lo scorso aprile. Mustafa Ali scuote gli animi del suo Order 4 con l’ingresso di una “risolutrice di problemi” come Mila Moore (costretta a ricominciare da zero essendo stata “sganciata” da Tessa Blanchard dopo l’addio di quest’ultima). Al tempo stesso ha seguito anche l’ottima alleanza offerta da Ricky Sosa e Leon Slater. Il belgaolandese sta trovando sempre più spazio e messo di fianco a Leon (il protagonista dello scorso anno dietro solo a Santana), può far solo bene ai due e a tutto il prodotto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Un piccolo capolavoro offerto da Fabian Aichner

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