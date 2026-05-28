Fabian Aichner, noto in WWE come Giovanni Vinci, ha annunciato di aver firmato un contratto con la TNA Wrestling. Ha spiegato che la decisione di entrare nella federazione guidata da Tommy Dreamer è stata presa recentemente, senza fornire dettagli ulteriori sulle motivazioni. Aichner ha condiviso questa novità attraverso i propri canali social, senza specificare ulteriori piani o date di debutto. La notizia è stata riportata da vari siti di settore.

Fabian Aichner, conosciuto in WWE come Giovanni Vinci, ha firmato un contratto con la TNA Wrestling e ha raccontato i motivi che lo hanno portato a scegliere la federazione guidata da Tommy Dreamer. Dall’uscita dalla WWE al debutto a iMPACT. Dopo il licenziamento dalla WWE nel febbraio 2025, Fabian Aichner si è preso un lungo periodo di pausa prima di tornare sul ring. Il wrestler altoatesino ha debuttato nella TNA oltre un anno dopo, nella puntata di iMPACT del 14 maggio, presentandosi poco dopo che Cedric Alexander aveva strappato il TNA X-Division Championship a Leon Slater, ponendo fine a un regno durato 298 giorni. Secondo quanto riportato da The Takedown on SI, Aichner ha firmato un contratto con la TNA che lo legherà alla compagnia almeno fino all’estate. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Fabian Aichner: “Ecco come sono finito in TNA”

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