Giovanni Vinci torna alle origini | Fabian Aichner debutta in TNA

Giovanni Vinci fa il suo ritorno nel mondo della lotta e in questa occasione si lega nuovamente alle sue radici. Nel frattempo, Fabian Aichner ha fatto il suo debutto in TNA, una delle principali federazioni di wrestling. Nel corso di un evento, Cedric Alexander ha vinto un match 2 out of 3 Falls per il titolo X-Division. Dopo questa vittoria, Alexander si è trovato di fronte un nuovo possibile sfidante per la cintura.

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Dopo aver trionfato nel 2 out of 3 Falls valido per il titolo X-Division, Cedric Alexander si è subito trovato davanti un nuovo possibile contendente alla cintura. Nel post-match ha di fatto effettuato il suo debutto in TNA l’ex WWE, Giovanni Vinci, tornato al suo ring name di origine, ovvero Fabian Aichner. Qui un video pubblicato da un fan presente alla puntata live di iMPACT! Bastano 5 secondi: scegli Zona Wrestling come fonte preferita su Google e seguici su Google News. Adam Copeland:”Non c’è un conto alla rovescia ufficiale, ma la mia carriera sta per finire”. AEW: The New Day in arrivo? Cresce il pressing interno per Kingston e Woods 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Giovanni Vinci torna alle origini: Fabian Aichner debutta in TNA ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ravanusa, Giovanni Montana torna alla guida della Rar Ambiente: una scelta che guarda alle originiLa Rar Ravanusa Ambiente e Risorse, società interamente partecipata dal Comune che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ha una... FIW: Ricky Sosa (TNA) debutta in Italia a GiugnoLa FIW sbarca a Giugno a Roma e annuncia un debutto internazionale di assoluto prestigio.