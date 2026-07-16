Un meteorite è finito nella camera da letto di una famiglia, portando con sé alcuni componenti associati alla vita. Sebbene non sia un evento frequente, può capitare di trovare un meteorite in casa. La presenza di questo corpo celeste suggerisce che pezzi di spazio possano accidentalmente entrare negli ambienti abitati. La scoperta ha attirato l’attenzione, anche se non si tratta di un caso unico.

Può succedere di ritrovarsi un meteorite in camera da letto, e più spesso di quanto si creda (certo, non è un evento così comune, altrimenti avremmo da tempo tetti d’acciaio e perfino farsi una passeggiata non sarebbe così sicuro). Successe anche due anni fa, il sedici luglio del 2024, quando un meteorite diurno attraversò il cielo sopra New York provocando un boom sonico e passando poco a sud della Statua della Libertà. Prima di entrare nell’atmosfera, il bolide (si chiamano così) aveva dimensioni paragonabili a quelle di un pesante bagaglio da stiva e viaggiava a circa 14,4 chilometri al secondo, poco meno di 52mila chilometri orari... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il meteorite finito nella camera da letto dei Gordon aveva dentro gli ingredienti della vita

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